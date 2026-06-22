Mersin Büyükşehir Belediyesinin 21 Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde ücretsiz olarak verilecek LGS ve YKS hazırlık kursları için ön kayıt süreci devam ediyor. Yaklaşık 9 bin öğrenciyi sınavlara hazırlayan kurs merkezlerine başvurular 3 Temmuz'da sona erecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlık kurslarının ön kayıt süreci devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmayı sürdürürken, yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıklarını da tamamladı. Kent genelinde hizmet veren 21 kurs merkezinde verilecek ücretsiz LGS ve YKS hazırlık kursları için 20 Mayıs tarihinde başlayan ön kayıt başvuruları 3 Temmuz'a kadar sürecek.

2025-2026 eğitim öğretim yılında yaklaşık 9 bin öğrenciyi sınavlara hazırlayan Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, uzman öğretmen kadrosu ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla yeni dönemde de gençlerin yanında olacak. Öğrencilere ders anlatımlarının yanı sıra kaynak kitaplar, yaprak testler, deneme sınavları ve rehberlik hizmetleri sunan kurs merkezleri, sınav sürecinde öğrencilerin akademik başarılarını artırmayı hedefliyor. Büyükşehir Belediyesi, fırsat eşitliği anlayışı doğrultusunda sunduğu ücretsiz eğitim hizmetleriyle, öğrencilerin hayallerindeki liselere ve üniversitelere ulaşmalarına katkı sağlamaya devam edecek.

'Hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimizi kurumlarımıza bekliyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren 21 Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde, 2025-2026 eğitim öğretim yılında yaklaşık 9 bin öğrenciyi sınavlara hazırladıklarını anlatarak, yeni dönem için de hazır olduklarını belirtti. Karakuş, 'LGS ve YKS kursları ön kayıt başvurularımız 20 Mayıs tarihi itibariyle başladı ve 3 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Bunun için LGS sınavına hazırlanan öğrencilerimiz, velileriyle birlikte kendilerine en yakın kurs merkezine gidip kayıtlarını bireysel görüşme ile sağlayacak. YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz ise online üzerinden Mersin Büyükşehir Belediyesi web sayfasından veya Teksin üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor' dedi.

Karakuş öğrencilere seslenerek, 'Bu yıl öğrencilerimizi hayallerine yaklaştırdık. Eğitim hizmetleri ailesi olarak uzman kadromuzla, önümüzdeki yıl da hayallerini gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimizi kurumlarımıza bekliyoruz' ifadelerine yer verdi.