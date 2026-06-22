Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda faaliyet gösteren Kampüs Mersin ve Garaj Mersin, girişimci kadınların eğitim, mentorluk ve iş birliği imkanlarından yararlanmasını hedefleyen 'Güçlü Kadın Güçlü Yarın' projesinin lansmanına ev sahipliği yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi koordinasyonunda hayata geçirilen 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projeleri, girişimcilik, kişisel gelişim ve sosyal etki odaklı programlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda JCI Türkiye Hibe Programı tarafından desteklenen ve JCI Mersin Şubesi tarafından yürütülen 'Güçlü Kadın Güçlü Yarın' projesinin lansman etkinliği 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'de gerçekleştirildi.

Proje kapsamında katılımcılar, kişilik analizi ve kendini keşfetme çalışmaları, finansal yönetim eğitimleri, yapay zeka araçlarının kullanımı, dijital pazarlama uygulamaları, mentorluk görüşmeleri ve girişimcilik panayırı gibi birçok gelişim fırsatından yararlanabilecek. Ayrıca düzenli networking buluşmalarıyla girişimci kadınların birbirlerinden öğrenmeleri ve güçlü iş birlikleri geliştirmeleri hedefleniyor.

Gerçekleştirilen lansman etkinliği, kadın girişimciliğinin desteklenmesi kadar kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendirildi. 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin'in sunduğu paylaşım ve üretim kültürü sayesinde sosyal fayda odaklı projelerin daha geniş kitlelere ulaşması ve sürdürülebilir hale gelmesi hedefleniyor.

'Sosyal etki odaklı tüm projelere kapımız açık'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada yaptığı değerlendirmede, ' 'Kampüs Mersin' ve 'Garaj Mersin' projelerini yalnızca toplantı ve çalışma alanları olarak değil, şehrin fikir üreten, proje geliştiren ve iş birliği kuran paydaşlarını buluşturan bir ekosistem olarak tasarladık. Üniversite öğrencilerinden girişimcilere, iş dünyasından sivil toplum kuruluşlarına kadar herkesin kendine yer bulabileceği bu yapı içerisinde eğitimler, mentorluk programları, networking etkinlikleri, proje geliştirme çalışmaları ve kurumsal buluşmalar gerçekleştiriyoruz. JCI Mersin tarafından yürütülen 'Güçlü Kadın Güçlü Yarın' projesine ev sahipliği yaparak desteklenmesi de bu vizyonun önemli örneklerinden biridir' dedi.