Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2025-2026 eğitim öğretim yılı 5 yaş mezuniyet töreni ve çocuk şenliğinde minik öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

Programda, Tarsus Belediyesine bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar sahne gösterileriyle ailelerinden büyük alkış aldı. Akşemsettin, Bedrettin Sarpkaya, Dursune Mehmet Uzadalı, Ergenekon, Nene Hatun, Seher Togo, Şahin, Şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke ve Yenice Mahallesi Merve Gül Bayer Doğa Kreş ve Gündüz Bakımevlerinden mezun olan öğrenciler, diploma alıp kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

Programa katılan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, belediye kreşlerinde verilen eğitimin niteliğine dikkat çekerek eğitimde fırsat eşitliğini önemsediklerini belirtti. Kreşlerde verilen eğitimin özel kurumlarda verilen eğitimden farklı olmadığını ifade eden Boltaç, eğitim kadrosunun deneyimli ve donanımlı olduğunu söyledi.

Çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Boltaç, hangi mesleği seçerlerse seçsinler görevlerini en iyi şekilde yapmalarını arzu ettiğini kaydetti.

Öte yandan mezuniyet töreni kapsamında düzenlenen çocuk şenliğinde çeşitli atölye ve etkinlikler gerçekleştirildi. Masal Evi atölyesinde müzikli hikaye anlatımları yapılırken, çocuklar resim boyama, ahşap boyama ve yüz boyama etkinliklerine katıldı. Dönem boyunca çekilen fotoğrafların anında basılarak süslendiği etkinlikte minikler kendilerine özel hatıralar hazırladı.

Etkinlik boyunca çocuklara ve ailelerine çeşitli ikramlar sunulurken, sosis balon etkinliği de şenliğe renk kattı. Program, çocukların ve ailelerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.