Mersin polisi, attığı taşlarla otomobilin camını kırarak kaçan ve çeşitli suçlardan kaydı olan şüpheliyi güvenlik kamerasından yola çıkarak yakaladı.

Olay, merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanın önünde yaşandı. 16 Temmuz'da şapkalı ve yüzü kapalı bir şahıs, park halindeki otomobilin camını taşlarla kırarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polisin güvenlik kamerasından yola çıkarak çevrede yaptığı araştırma da şahsın 'silahlı kanuna muhalefet, nitelikli dolandırıcılık, kayıp eşya' gibi suçlardan kaydı olan M.K.K. olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis, şahsı düzenlediği baskınla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli adli işlemleri yapılması için polis merkezine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.