Mersin'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil bandında yayaların ve bisiklet kullanıcılarının güvenliğini artırmak amacıyla hayata geçirilen Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) kapsamında, yaya ve bisiklet yollarını kullanan yaklaşık 3 bin motorlu araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından Babil Kavşağı ile Mersin Limanı arasındaki sahil şeridinde uygulamaya alınan sistem kapsamında, güzergah boyunca yerleştirilen kameralarla alan 7 gün 24 saat izleniyor. Macit Özcan Spor Tesislerinde kurulan merkezden takip edilen görüntüler sayesinde, yaya ve bisiklet yollarına giren motorlu araçlar anında tespit ediliyor.

1 Ocak 2026 tarihinde devreye alınan sistemle birlikte ihlal yaptığı belirlenen sürücülere 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanıyor. Cezanın bir ay içerisinde ödenmesi halinde ise yüzde 25 indirim imkanı bulunuyor.

'Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için caydırıcı tedbirler almak zorundayız'

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Denetleme Şube Müdürü Zülküf Aktürk, Elektronik Denetleme Sisteminin Kültür Parkın tamamını kapsadığını belirterek, 'Meclisimizde alınan karar doğrultusunda motorlu araçların yaya ve bisiklet yollarına girmesi yasaklandı. Bu konuda sahil boyunca uyarı tabelaları yerleştirdik ve çeşitli duyurular yaptık' dedi.

Kültür Parkın ailelerin ve çocukların güvenle vakit geçirdiği önemli bir yaşam alanı olduğunu ifade eden Aktürk, yürüyüş ve bisiklet yollarında motorlu araçların oluşturduğu risk nedeniyle uygulamanın hayata geçirildiğini söyledi.

Daha önce de vatandaşların bilgilendirildiğini kaydeden Aktürk, 'Belediyemizin Emir ve Yasaklar Yönetmeliğinin 25'inci maddesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 3 bin cezai işlem uygulandı. Ceza yazmak gibi bir amacımız yok ancak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için caydırıcı tedbirler almak zorundayız. EDS ve motorize ekiplerimizle denetimlerimiz sürecek' diye konuştu.

Sahili kullanan vatandaşlar da uygulamadan memnun olduklarını dile getirdi. Ahmet Kılıçkap, bisiklet ve yaya yollarında yüksek hızla seyreden motosikletlerin ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, sistemin caydırıcı olduğunu söyledi.

Bisiklet kullanıcısı Gülşen Ünlü ise motorlu araçların kendilerini rahatsız ettiğini ve kaza riski oluşturduğunu ifade ederek, uygulamanın can güvenliği açısından önemli olduğunu kaydetti.

Vatandaşlardan Ali Öz de kameralarla yapılan denetimin kazaların önüne geçeceğini belirterek, 'Burası motorlu araçların yolu değil. Sistem sayesinde herkes daha dikkatli davranıyor' dedi.

Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda seyyar satıcılık yapan Mehmet İşidoğru da uygulamanın ardından bisiklet yolunu kullanan motorlu araç sayısında azalma yaşandığını belirterek, sistemin caydırıcı ve faydalı olduğunu ifade etti.