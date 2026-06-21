Mersin Büyükşehir Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla şehit babaları, gaziler ve emekli askerleri Darısekisi Örnek Köyünde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Vefa ve dayanışma duygularının ön plana çıktığı programda katılımcılar hem 'Babalar Günü'nü kutladı hem de doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Etkinlik kapsamında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, katılımcılar sohbet etme ve bir arada vakit geçirme fırsatı buldu. Program, yemek ikramıyla devam etti.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, Babalar Günü gibi özel bir günde şehit babaları, gaziler ve emekli askerlerle bir araya gelmek istediklerini belirterek, 'Şehit babalarımızı, gazilerimizi, emekli astsubaylarımızı ve emekli uzman çavuşlarımızı burada ağırladık. Onlar sabrı, fedakarlığı ve vatan sevgisini ruhlarında yaşatan insanlar. Sohbet ettik, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdik ve birlikte güzel bir gün geçirdik' dedi.

Şehit aileleri, gaziler ve emekli askerlere yönelik bu tür etkinlikleri bir vefa borcu olarak gördüklerini ifade eden Yıldırım, 'Bu ruhun yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Fedakar babalarımızın Babalar Günü'nü kutluyorum' diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Mersin Şube Başkanı Halit Şahin ise Babalar Gününde gazi ve şehit yakınlarının hatırlanmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi. Şahin, 'Bizleri unutmadığınız ve şehit babalarımıza, gazilerimize vefa gösterdiğiniz için Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e teşekkür ediyoruz. Darısekisi de doğal güzellikleri ve serin havasıyla çok özel bir yer' ifadelerini kullandı.

Şahin, Büyükşehir Belediyesinin her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduğunu belirterek, 'Bugünlerde hatırlanmak ve yanımızda olunduğunu hissetmek bizleri mutlu ediyor. Büyükşehir bu konuda öncü belediyelerden biri' dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şube Başkanı Kemal Gülbeyaz da etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Gazileri bir araya getirdiği için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her zaman gazilerin yanında oldu' şeklinde konuştu.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Mersin İl Başkanı Yalçın Kara, Darısekisi Örnek Köyünü ilk kez gördüğünü belirterek, 'Çok güzel düzenlenmiş bir Yörük köyü. Serin havası ve doğal yapısıyla çok beğendik' ifadelerini kullandı.

Türkiye Emekli Uzman Çavuşlar Derneği Mersin Şube Başkanı Serdar Partal ise etkinliğin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurgulayarak, 'Birbirimizi tanımak ve kaynaşmak adına güzel bir organizasyon oldu' dedi.

Tarsus Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rasim Yuvarlakoğlu ise 'Babalar Günü'nde düzenlenen programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Büyükşehir Belediyesi bizleri çok mutlu etti. Başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum' ifadelerini kullandı.