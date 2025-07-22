Mersin İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş başkanlığında, proje okulları ve pansiyonlu okulların müdürleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Ortaöğretim, mesleki ve teknik eğitim, din öğretimi ile temel eğitim genel müdürlüklerine bağlı okulların yöneticilerinin katıldığı toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılının dönem sonu değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin hazırlıklar ele alındı.

Toplantıda özellikle pansiyonlu okulların durumu gündeme geldi. Pansiyonlarda barınma hizmetinin yanında öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimlerini destekleyecek kültürel ve sanatsal etkinliklerin artırılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca belletmen öğretmenlerin görevlerini hassasiyetle yürütmeleri gerektiği ifade edilerek, alınacak önlemler görüşüldü.

İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, öğrencilerin sadece akademik değil; sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda da desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Yeni döneme sorunsuz bir başlangıç yapılması için okul yöneticileri ve öğretmenlere büyük görev düştüğünü belirten Durmuş, tüm eğitim camiasına başarılar diledi.

Toplantıya İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Kutlutekin Baş, Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürü Necmeddin Dinç, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Bayram Duman ve Önder Sarı ile proje ve pansiyonlu okulların idarecileri katıldı.