Gülnar’ın köklü ailelerinden Turhan ailesi, dillere destan bir düğüne imza attı. Ankara’da Türk Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ümit Turhan’ın kızı Sude Turhan, Umutcan ile hayatını birleştirdi. Genç çiftin düğünü, memleketleri Gülnar’da büyük bir coşkuyla kutlandı.

Yörük kültürünün bin yıllık simgesi olan kıl çadırın kurulduğu ve adeta bir festival havasında geçen düğün, hem görsel şölen hem de kültürel bir buluşma niteliği taşıdı. Düğüne, Gülnarlı hemşehrilerin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Azerbaycan Sıhhıye İşçileri Sendikası Genel Başkanı Elnara Murodava, MHP Mersin İl Başkanı Ömer Gürsoy, Mersin İl Sağlık Müdürü, çok sayıda kurum müdürü, bürokrat, sendika temsilcisi ve Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ile birlikte Gülnar protokolü de düğünde yer aldı.

Katılımın yüksekliği ve coşkusuyla bir festivali andıran düğün sonrası duygularını paylaşan Ümit Turhan, “Görevimiz Ankara’da olsa da ait olduğumuz topraklardan, ata yurdumuzdan hiç kopmadık. Gülnarlıların dertlerini her zaman kendi derdimiz bildik. Kızımızın en özel gününü de hemşehrilerimizle paylaşmak istedik. Her anlamda unutulmaz bir düğün oldu. Tüm misafirlerimize katılımlarından dolayı yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim evlatlarımızı bir ömür boyu mutlu etsin.” ifadelerini kullandı.