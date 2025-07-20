Mersin’de, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Mersin Başkonsolosluğu tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen törende, KKTC’nin Mersin Konsolosu Özgür Ezel ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yer aldı.
Törende, Atatürk Anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Katılımcılar, Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesine dikkat çekerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.
Kaynak: İHA