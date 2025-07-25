Mersin’in Mut ilçesinde annesini bıçaklayarak öldüren şizofreni hastası zanlı Ali D. (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün sabah Mut’a bağlı Deveci Mahallesi Yıldızlar Sokak’taki 2 katlı binanın üst katında meydana gelmişti. İddiaya göre, şizofreni hastası olduğu öğrenilen Ali D., henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Belkıs D.’yi (68) defalarca bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürmüştü.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, yaşlı kadını kanlar içinde hareketsiz halde bulmuş, sağlık ekipleri Belkıs D.’nin hayatını kaybettiğini belirlemişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali D.’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.