Mersin'in Silifke ilçesinde CHP'li Silifke Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Turgut'un da aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddiaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde Silifke Belediyesine operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri belediye binasında arama yaparken, mesai başlangıcında gelen bazı personelin binaya girişine izin verilmedi.

Operasyon kapsamında belediye binasının yanı sıra çok sayıda adreste de eş zamanlı arama gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile birlikte çok sayıda belediye yöneticisi, personel ve belediyeyle iş ilişkisi bulunan bazı şirket temsilcileri gözaltına alındı.

Soruşturmanın, belediyede görev yapan bazı kamu görevlileri ile bu kişilerle bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslar hakkında gelen ihbarlar ve elde edilen deliller doğrultusunda başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma çerçevesinde, belediye bünyesinde gerçekleştirilen bazı ihale, doğrudan temin, festival, organizasyon, reklam, matbaa, araç kiralama, yiyecek, içecek, gıda ve zirai malzeme alımlarında usulsüzlük yapıldığı, ayrıca bazı imar işlemlerinde vatandaşlardan haksız menfaat talep edildiği ve çeşitli para hareketlerinin belediye faaliyetleri ile bağlantılı yapılar üzerinden gerçekleştirildiği yönündeki iddiaların araştırıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında tanık ve şüpheli ifadeleri, HTS ve PTS kayıtları, banka hesap hareketleri, teknik incelemeler ile ilgili kurum kayıtlarının birlikte değerlendirildiği, elde edilen bulgular doğrultusunda 19 Haziran 2026 tarihinde operasyon kararı verildiği öğrenildi.

Operasyonda toplam 18 şüpheli yakalanırken, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin aranmasına devam edildiği, şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde, araçlarında, şirketlerinde ve Silifke Belediyesinde iddialara konu birimlerde arama işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Soruşturmanın, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'görevi kötüye kullanma' suçları kapsamında çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.