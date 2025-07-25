Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içindeki 65 mahallede her gün yüzlerce ton çöp, mobilya, tekstil, inşaat ve tarımsal atığı toplayarak şehirden uzaklaştırıyor.

Özellikle araç ve insan trafiğinin yoğun olduğu merkezde, büyük çöp kamyonlarının girmekte zorlandığı sokak ve kaldırımlardaki atıklar, belediyeye kazandırılan Çöp Taksi araçlarıyla hızlıca toplanıyor. Böylece sokaklar, kaldırımlar ve kamusal alanlar düzenli olarak temizleniyor.

Son dönemde ilçedeki çöp konteynerleri yanına bırakılan mobilya ve tekstil atıklarındaki artış dikkat çekiyor. Belediyeden yapılan açıklamada, bu artışın son aylarda memleketlerine dönüş yapan Suriyeli aileler ile tekstil işiyle uğraşan ancak dönüş yapacak olması nedeniyle atölyelerini kapatan Suriyeli esnaflardan kaynaklandığı ifade ediliyor.

Moloz ve inşaat atıkları da bertaraf ediliyor

Ev veya iş yerlerinde tadilat yapan vatandaşların sokaklara bıraktığı yüzlerce çuval inşaat ve moloz atığı da kepçe ve kamyon desteğiyle toplanıyor. Ayrıca bazı bölgelerde çöp konteyneri konulmasına karşı çıkan esnaf ve vatandaşların su kanallarına veya boş arazilere döktüğü atıklar da tespit edilerek temizleniyor.

"Bu kent hepimizin" çağrısı

Akdeniz Belediyesi, vatandaşları çevreye sahip çıkmaya davet ederek şu çağrıda bulundu:

"Daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir kent için 7/24 kesintisiz devam eden mücadelemizde yanımızda olun. Atıkları bilinçsizce döken, çevremizi kirletenleri uyarın veya Zabıta Müdürlüğümüze bildirin. Bu kent, bu çevre ve doğa hepimizin."