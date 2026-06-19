Tarsus Belediyesi, halk sağlığı ve çevrenin korunması amacıyla atık ilaçlar ile bitkisel atık yağların güvenli şekilde toplanarak geri dönüşüme kazandırılması için iki önemli protokole imza attı. Uygulama kapsamında son kullanma tarihi geçmiş ilaçlar anlaşmalı eczanelerde, kullanılmış bitkisel atık yağlar ise geri dönüşüm sistemiyle toplanacak.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, Mersin Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aliye Akgül Aydın ve bir firma yetkilisi çevre mühendisi Tevfik Özel ile halk sağlığının korunması ve sürdürülebilir atık yönetiminin yaygınlaştırılması amacıyla iki önemli iş birliği protokolüne imza attı.

Protokoller kapsamında, kullanım dışı ve son kullanma tarihi geçmiş ilaçların güvenli şekilde toplanmasına yönelik uygulama başlatılırken, bitkisel atık yağların geri dönüşüm sürecine kazandırılması için de yeni bir çalışma hayata geçirildi. Böylece vatandaşlar, evlerinde bulunan son kullanma tarihi geçmiş ilaçları anlaşmalı eczanelere teslim edebilecek, kullanılmış bitkisel atık yağları ise geri dönüşüm sistemine kazandırabilecek.

Başkan Boltaç, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların bilinçsiz kullanımının insan sağlığı açısından ciddi riskler taşıdığına dikkat çekerek, 'Daha sağlıklı bir toplum ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak adına bu protokolü hayata geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin kullanım dışı ilaçlarını anlaşmalı eczanelere teslim ederek bu sürece katkı sunmalarını bekliyoruz' dedi.

Mersin Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aliye Akgül Aydın ise çevre ve halk sağlığına yönelik bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Atık ilaçların doğru şekilde bertaraf edilmesi, önümüzdeki yüzyıllar boyunca değerini göreceğimiz önemli bir proje' ifadelerini kullandı.

İmzalanan protokol kapsamında vatandaşlar, evlerinde biriktirdikleri kullanılmış bitkisel atık yağları Tarsus Belediyesi aracılığıyla geri dönüşüm sürecine kazandırabilecek. Böylece çevre kirliliğinin önüne geçilmesi, bitkisel atık yağların geri kazanılarak biyodizel üretiminde değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor.