Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde sosyal yaşamı canlandırmak ve çocukları geleneksel oyunlarla buluşturmak amacıyla düzenlenen 'Köy Bizim, Şenlik Bizim' etkinlikleri devam ediyor. Etkinliklerin son durağı Tarsus ilçesine bağlı Cırbıklar Mahallesi oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programa, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Çocuk Kampüsleri de Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi ile katıldı. Şenlik kapsamında çocuklar oyun, atölye çalışmaları ve sahne gösterileriyle doyasıya eğlendi.

Otobüs turuyla başlayan etkinlikte çocuklar mahallelerini dolaşırken, mahalle meydanında kurulan etkinlik alanında da çeşitli oyun ve atölyelere katıldı. Çocukların mutluluğuna aileleri ve mahalle sakinleri de ortak oldu.

'Çocuklar için 10 numara bir eğlence oldu'

Cırbıklar Mahallesi Muhtarı Erdal Özen, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Mahallemizde o kadar güzel bir ortam oldu ki, ben de bir anda çocukluğuma döndüm. Çocuklar için 10 numara bir eğlence oldu. Vahap Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkürler' dedi.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Etkinliğe katılan çocuklardan Hüseyin Dalgıntekin, otobüs turu ve oyunlardan büyük keyif aldığını belirterek, 'Otobüse bindim ve gezdim. Balonlarla oynadık, halay çektik. Arkadaşlarımla güzel vakit geçirdim. Vahap Amcaya teşekkür ederim' diye konuştu.

Azra Ayşe Koyuncu ise özellikle otobüs turunu çok beğendiğini ifade ederek, 'Burada bizi eğlendirdiler, köyümüze renk kattılar. Onlara çok teşekkür ederiz. Zeka oyunları oynadık, eğlendik. Yüz boyası yaptık' ifadelerini kullandı.

Büyükler de çocukluklarına döndü

Etkinlikte çocukların mutluluğuna ortak olan mahalle sakinlerinden Mediha Sümbül, 'Etkinlik süper oldu. 30 senedir bu köydeyim, daha önce böyle bir şey görmemiştim. Vahap Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ne dediysek yaptılar. Bu etkinlik de bizi çok mutlu etti' diye konuştu.

Selda Ay ise etkinliğin kendileri için de güzel bir değişiklik olduğunu belirterek, 'Bizim için de değişik bir etkinlik oldu. Çok mutluyuz. Köy turu yaptık, çok güzel ve eğlenceliydi' ifadelerini kullandı.