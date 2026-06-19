Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ev sahipliğinde düzenlenen 'Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor' programında, kentin coğrafi işaretli ürünlerinin korunması, tanıtılması ve markalaşma süreçleri ele alındı.

'Akdeniz'in Mirası, Toprağın Kimliği' mottosuyla gerçekleştirilen programa üreticiler, kooperatifler, akademisyenler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Programda coğrafi işaretlerin tescil ve denetim süreçleri, gastronomi turizmi, kooperatiflerin rolü, kadın kooperatiflerinin katkıları ve Mersin'in tescilli lezzetlerinin ekonomik değeri 5 ayrı oturumda değerlendirildi.

Etkinlikte katılımcılar, Mersin Tantunisi, Tarsus Fındık Lahmacunu, Mersin Cezeryesi, Mersin Kerebiçi, Silifke Yoğurdu ve Tarsus Şalgamı gibi coğrafi işaret tescilli ürünleri tatma imkanı da buldu.

Mersinden Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer, Mersin'de 24 coğrafi işaret tescilli ürün ile 12 tescil adayı ürün bulunduğunu belirterek, coğrafi işaretlerin doğru anlaşılması ve uygulanmasının üreticilerin gelirlerini artıracağını, kentin markalaşmasına ve kırsal kalkınmaya önemli katkı sağlayacağını ifade etti.