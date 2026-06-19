Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) düzenlenen sanayici bilgilendirme toplantısında, Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi 3. Etap Projesini tanıtarak Türk sanayicilerini KKTC'ye yatırım yapmaya davet etti. Amcaoğlu, yeni sanayi bölgesinin serbest bölge mantığıyla yönetileceğini belirterek yatırımcılara önemli avantajlar sunulacağını söyledi.

Mersin OSB Başkanı Sabri Tekli ile Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Başkanı ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yüksek İstişare Kurulu Başkan Yardımcısı Adem Ceylan'ın da katıldığı toplantıda konuşan Amcaoğlu, Mersin OSB'nin sanayi alanındaki bilgi birikimi ve başarılarının kendileri için önemli bir referans olduğunu ifade etti.

'Tecrübeniz parayla satın alınamaz'

Mersin OSB'nin yıllar içinde oluşturduğu deneyimden yararlanmak istediklerini belirten Amcaoğlu, 'OSB tecrübelerinizden faydalanmak istedik. Tecrübeniz parayla satın alınabilecek bir şey değil. Mersin OSB'nin başarılı çalışmaları ve tecrübesinden yararlanmayı hedefliyoruz' dedi.

Pandemi döneminde yaşanan küresel tedarik sorunlarının üretimin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu dile getiren Amcaoğlu, KKTC'nin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen bir üretim yapısına ulaşmak için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

1,37 milyon metrekarelik yeni yatırım alanı

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi 3. Etap Projesinin yaklaşık 1 milyon 368 bin metrekarelik alanda kurulacağını belirten Amcaoğlu, bölgede 84 sanayi parselinin yer alacağını söyledi.

Parsellerin 5 bin, 10 bin, 15 bin ve 20 bin metrekare büyüklüklerinde planlandığını ifade eden Amcaoğlu, Gazimağusa Limanı'na yaklaşık 8 kilometre, Ercan Havalimanı'na ise 40 kilometre uzaklıkta bulunan projenin lojistik açıdan önemli avantajlar sunduğunu vurguladı.

'Sıfır gümrük ve yeşil enerji konsepti'

Yeni sanayi bölgesinin çevreci ve sürdürülebilir bir anlayışla hayata geçirileceğini belirten Amcaoğlu, 'Sıfır gümrük ve yeşil enerji konseptiyle çalışacak bir sanayi projesi oluşturuyoruz. Hemen yanında yaş sebze ve meyve hali projesi de bulunuyor. Bu yatırım Kıbrıs sanayisinin gelişimi açısından büyük önem taşıyor' diye konuştu.

Projede lojistik depolama alanları, güneş enerji sistemleri, elektrikli araç şarj istasyonları, teknoloji geliştirme bölgeleri, eğitim tesisleri, sosyal donatı alanları ve arıtma tesislerinin de yer alacağı bildirildi.

Yatırımcıya 49 ve 99 yıllık kiralama modeli

KKTC'de yeni Organize Sanayi Bölgeleri Yasasının yürürlüğe girdiğini açıklayan Amcaoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı iş birliğinde yatırım mevzuatı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Türkiye'den gelecek yatırımcılarla KKTC'deki yatırımcıların aynı haklara sahip olacağını vurgulayan Amcaoğlu, 'Buradaki yerli işletmecilerin hangi hakkı varsa, Türkiye'den gelip yatırım yapacak sanayicilerimizin de aynı haklara sahip olmasını sağlayacağız. Sanayi tesisleri için önce 49 yıllık, ardından 99 yıllık uzun vadeli kiralama modeli uygulanacak' ifadelerini kullandı.

Ağır sanayiye izin verilmeyecek

Yetkililer, projede çevresel sürdürülebilirliğin ön planda tutulduğunu belirterek çevreye zarar verebilecek asfalt, çimento ve beton gibi ağır sanayi yatırımlarına izin verilmeyeceğini kaydetti.

Bölgede ağırlıklı olarak tarıma dayalı sanayi, gıda işleme, hayvansal ürün işleme, su şişeleme ile metal, plastik ve ahşap üretim sektörlerinin yer almasının planlandığı bildirildi.

Tekli: 'Cazip koşullar oluşursa yatırım talebi artar'

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan MOSB Başkanı Sabri Tekli ise üretim ve eğitimin bölgenin temel öncelikleri arasında yer aldığını söyledi.

Mersinli sanayicilerin yeni yatırım fırsatlarını yakından takip ettiğini ifade eden Tekli, 'Eğer yatırım ortamı sanayiciler açısından cazip hale getirilir, yatırım süreçleri kolaylaştırılır ve rekabetçi koşullar oluşturulursa Mersin'den Kuzey Kıbrıs'a ciddi bir yatırım talebi oluşabileceğine inanıyoruz. Sanayicilerimiz yeni pazarlara açılma ve üretim kapasitesini büyütme konusunda önemli bir iştaha sahip' dedi.

Sanayicilerin soruları yanıtlandı

Toplantının sonunda Mersinli sanayicilerin sorularını yanıtlayan Amcaoğlu, KKTC'nin yatırımcılara sunduğu fırsatları anlatarak Türk iş dünyasını Güvercinlik Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırım yapmaya davet etti.

KKTC ile Mersin arasındaki coğrafi yakınlığın ekonomik iş birlikleri açısından önemli avantaj sunduğunu belirten Amcaoğlu, 'Aramızdaki mesafe sadece 30 dakika. Bu yakınlığı ekonomik iş birliğine dönüştürmek istiyoruz' dedi.

Bakan Amcaoğlu, toplantının ardından beraberindeki heyetle birlikte Mersin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bazı fabrikalarda incelemelerde bulundu.