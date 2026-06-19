Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 'Şehrin Gezici Tiyatrosu' projesiyle 13 ilçede 13 temsil sahneleyerek tiyatroyu vatandaşların ayağına götürüyor. Yetişkinler için 'Eyvah Nadir', çocuklar için ise 'Hayal Dünyası' oyunlarının sahneleneceği turneyle, sanatın kentin her köşesine ulaşması hedefleniyor.

Sanatı herkes için ulaşılabilir bir hale getirmek için çalışan Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatrosu, tiyatro seyretmeyen vatandaş kalmasın diye 'Şehrin Gezici Tiyatrosu' projesini başlattı. Mersin'in 13 ilçesinde 13 temsil için turneye başlayan sanatçılar, yetişkinler için 'Eyvah Nadir', çocuklar içinse 'Hayal Dünyası' oyununu sahneleyecek.

Sanatı ve sanatçıyı her zaman destekleyen Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in öncülüğünde daha da genişleyen, sanatçı kadrosu ile Mersin'de büyük bir seyirci kitlesi yakalayan Şehir Tiyatrosu, birbirinden güzel oyunları ile sanat sezonu boyunca seyirciden takdir topladı. Mersin merkeze erişimi kolay olmayan sanatseverleri de düşünen sanatçılar, Mersin'in tüm ilçelerinde seyircilerin ayaklarına kadar giderek temsiller gerçekleştirecek. Şehir Tiyatrosu sanatçılarının oyunları sayesinde, tiyatro kentin dört bir yanına yayılacak.

'Tiyatroyu 13 gün boyunca Mersin'in her ilçesine taşıyacağız'

Şehir Tiyatrosu olarak 'Şehrin Gezici Tiyatrosu' projesine başladıklarını söyleyen Şehir Tiyatrosu oyuncusu ve Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Ceren Özmen, 'Mersin'in 13 ilçesinde 13 gün boyunca, yetişkin oyunumuz 'Eyvah Nadir' ve çocuk oyunumuz 'Hayal Dünyası' ile birlikte 13 temsil vererek projemizi sonlandırmayı düşünüyoruz. Gezici Tiyatro sayesinde, merkez sahnelerimizde bize ulaşmakta zorlanan seyircilerimizin yaşadıkları yerlere konuk olarak, tiyatroyu daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz. 13 ilçemizin tamamında tiyatromuzu tanıtmak ve vatandaşlarımıza keyifli yaz akşamları yaşatmayı amaçlıyoruz' sözlerine yer verdi.