Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gülnar ilçesine bağlı Bolyaran ve Göktürk mahallelerinde toplam 8 kilometrelik yolu sathi asfalt kaplama ile yenileyerek, kırsal mahallelerin ulaşımını konforlu hale getirdi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bolyaran Mahallesi’nde 5 kilometre, Göktürk Mahallesi’nde ise 3 kilometrelik yolu yeniledi. Bolyaran yolunun Gülnar-Ermenek güzergâhından ayrılarak Taşoluk, İshaklar ve Bardat Yaylasına ulaşım sağlayan önemli bir hat olduğunu belirten yetkililer, yenilenen yolların tarımsal üretimin taşınmasında da büyük kolaylık sağladığını ifade etti.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Sathi Kaplama İmalat Formeni Mustafa Demirtaş, "Bolyaran Köyünün yolu yaylalık alanda bulunuyor ve elma, domates, ceviz ile badem gibi ürünlerin taşınmasında önemli bir güzergah. Bozuk yollar sebebiyle vatandaşlarımız zorlanıyordu. 5 bin metre uzunluğunda yolu yenileyerek bu sorunu çözdük" dedi.

Bolyaran Mahalle Muhtarı Celal Tıraş, yapılan yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e teşekkür etti. Göktürk Mahalle Muhtarı Yusuf Öz ise "Yollar çok bakımsızdı. Büyükşehir ekipleri 3-4 gün dolgu malzemesiyle çalışarak ulaşımı güvenli hale getirdi. Bu hizmet için minnettarız" ifadelerini kullandı.