Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sabahında öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmadı. Kent genelinde 9 ilçede 14 farklı sınav noktasında görev alan ekipler, öğrenci ve velilere su ikramında bulunarak sınav heyecanına ortak oldu.

'Öğrenci dostu Mersin' anlayışıyla eğitim alanındaki çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, sınav günü de destek faaliyetlerini sürdürdü. Mezitli ilçesindeki İçel Anadolu Lisesi önünde hazır bulunan ekipler, sınava giren öğrenciler ile okul önünde bekleyen velilere su dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde matematik öğretmeni olarak görev yapan Ezgi Akkuş, öğrencilerin bir yıl boyunca sınava hazırlandığını belirterek, 'Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin heyecanlarını paylaşmak için sınav noktalarındayız. Kurs merkezlerimizde YKS öğrencilerimiz bir yıl boyunca eğitim gördü. Bu süreçte onlara akademik ve psikolojik destek sağladık. Düzenlediğimiz sosyal etkinliklerle de motivasyonlarına katkı sunmaya çalıştık' dedi.

Sınav gününde de öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden Akkuş, '9 farklı ilçede 14 farklı noktada su dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Sınava giren tüm öğrencilerimizin hedefledikleri başarıları elde etmelerini diliyoruz' diye konuştu.

Velilerden teşekkür

Sınav sabahında Büyükşehir ekiplerinin okul önünde bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirten veli Hüsniye Özçelik, daha önce oğlunun Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinden yararlandığını söyledi. Özçelik, 'Büyükşehir Belediyesini burada görünce çok mutlu oldum. Oğlum kurs merkezinden faydalanmıştı ve makine mühendisi oldu. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.