Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) iş birliğinde, 'Akdeniz'in mirası, toprağın kimliği' sloganıyla düzenlenen 'Mersinli Üreticiler Coğrafi İşaretleri Konuşuyor' programı ikinci gününde de saha ziyaretleriyle devam etti.

Program kapsamında kente gelen uzmanlar, akademisyenler ve kooperatif temsilcileri, Hamzabeyli Evimiz Atölye ile Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret ederek coğrafi işaretli ürünlerin üretim ve işlenme süreçlerini yerinde inceledi.

Kadın emeği ve katma değer ön planda

Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğiyle gerçekleştirilen programda konuklar, Hamzabeyli Evimiz Atölyesinde coğrafi işaretli Mersin Kan Portakalının kadın üreticiler tarafından katma değerli ürünlere dönüştürülme sürecini gözlemledi. Ardından Tarsus Eshab-ı Kehf Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret eden heyet, coğrafi işaretli Sarı Ulak Zeytininin üretim aşamalarını inceleyip ürünü tatma fırsatı buldu.

'Geleceğin coğrafi işaretlerde olduğuna inanıyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Abdullah Selçuk Şahutoğlu, coğrafi işaretli ürünlerin korunması, tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalar yürüttüklerini belirterek, Mersin'de mevcut 24 coğrafi işaretli ürüne yenilerini kazandırmak için çalıştıklarını söyledi. Büyükşehir Belediyesinin Gülnar Kişniş Üzümüne coğrafi işaret aldığını hatırlatan Şahutoğlu, Bozyazı Gölevezi ve Kravga Eriği başta olmak üzere 5 ürün için de başvuru çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

'Üretici yoğunluklu ilk etkinlik'

Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu ise programın Türkiye'de coğrafi işaretler alanında üretici katılımının en yoğun olduğu etkinliklerden biri olduğunu ifade etti. Salondaki katılımcıların büyük bölümünün kadın üreticilerden oluşmasının dikkat çekici olduğunu belirten Tekelioğlu, kırsal kalkınma ve kadınların üretime katılımı açısından Hamzabeyli'de yürütülen çalışmaların örnek niteliğinde olduğunu söyledi.

Mersin'in potansiyeline dikkat çekildi

Akdeniz Üniversitesi Coğrafi İşaretler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zanbak da etkinliğin beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini belirterek, üreticilerin doğrudan sürece dahil edilmesinin programı farklı kıldığını ifade etti. Mersin'in iklimi ve tarımsal çeşitliliği sayesinde çok daha fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olabilecek bir kent olduğunu vurgulayan Zanbak, bu alanda envanter çalışmalarının önemine dikkat çekti.

Katılımcılardan övgü

İzmir'den programa katılan Turuncu Eller Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gürsel Appa, Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışını takdir ettiğini belirterek, kadın üreticilere verilen desteğin dikkat çekici olduğunu söyledi. Antre Gourmet temsilcisi Berrin Bal Onur da programın üreticiler, kooperatifler ve kurumlar arasında güçlü bir etkileşim ortamı oluşturduğunu ifade ederek, Mersin'in kooperatifçilik ve kadın üretimi alanında örnek bir kent olma yolunda ilerlediğini kaydetti.