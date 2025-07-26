Mersin Büyükşehir Belediyesinin kültür ve sanat dolu gezici şenliği ’Köy Bizim, Şenlik Bizim’in son adresi Çamlıyayla oldu. Etkinlikte çocuklar geleneksel oyunlarla eğlenirken, yetişkinler de nostalji dolu anlar yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik kültür ve sanat faaliyetlerini sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ’Köy Bizim, Şenlik Bizim’ etkinliği kapsamında son olarak Çamlıyayla İlçesi’nde şenlik düzenlendi. Etkinlikte geleneksel çocuk oyunları, interaktif dans gösterileri, tiyatro oyunları, yüz boyama ve balon atölyeleri gibi çeşitli aktivitelerle çocuklar doyasıya eğlendi. Yumurta taşıma, sandalye kapmaca ve halat çekme gibi oyunlarla renkli anlara sahne olan etkinlik, büyüklerin de geçmişe dönmesini sağladı. Çocuk tiyatrosu ise eğlenceli olduğu kadar öğretici yönüyle de ilgi gördü.

Çocuklar doyasıya eğlendi, yetişkinler çocukluklarına döndü

Şenlikte çok eğlendiğini söyleyen Beren Kaplan, "Halat çekmece oynadık, hatta biz kazandık. Çok eğlendim, özellikle balonlar güzeldi. Arkadaşlarımla güzel vakit geçirdim" dedi.

Oyunlar oynayıp yemek yediklerini söyleyen Yusuf Tahtakan, "Böyle şenliklerin daha fazla olmasını istiyorum. Otobüsler duyuru yapıyor ve gelmeye imkanı olmayanları bile alıp getiriyor. Çok eğleniyoruz ve bize hediyeler verildiği için herkes evine götürüp evde de eğlenebiliyor" diye konuştu.