Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ilkokula başlayacak çocukların okula hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek amacıyla uyguladığı Metropolitan Okul Olgunluk Testi ile çocukların eğitim hayatına daha sağlıklı bir başlangıç yapmalarına katkı sunuyor.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman psikolog tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, çocukların ilkokula hazır olup olmadıkları bilimsel kriterler doğrultusunda değerlendiriliyor. Testlerde el-göz koordinasyonu, sayı ve simge bilgisi, dil gelişimi, dinleme becerisi, dikkat süresi ve algısal yeterlilik gibi birçok gelişim alanı inceleniyor.

Uzman psikolog eşliğinde gerçekleştirilen birebir görüşmeler ve klinik gözlemler sayesinde çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim düzeyleri detaylı şekilde analiz edilirken, ailelere de çocuklarının eğitim süreçlerine yönelik rehberlik hizmeti veriliyor.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Akdeniz Belediyesi Uzman Psikoloğu Günay Duygu Ateş, okul öncesi dönemde yapılan değerlendirmelerin çocukların eğitim hayatı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Metropolitan Okul Olgunluk Testinin çocukların ilkokul sürecine ne derece hazır olduklarını belirlemeye yardımcı olan bilimsel bir değerlendirme aracı olduğunu ifade eden Ateş, 'Bu çalışma sayesinde çocuklarımızın bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim düzeylerini kapsamlı bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Her çocuğun gelişim süreci farklıdır. Bu nedenle erken dönemde yapılan değerlendirmeler, ihtiyaç duyulan alanların belirlenmesi ve gerekli desteklerin sağlanması açısından son derece kıymetlidir' dedi.

Test sonuçlarının aileler için önemli bir rehber niteliği taşıdığını kaydeden Ateş, 'Amacımız çocuklarımızın eğitim hayatına kendilerini hazır hissederek başlamalarını sağlamak ve ailelerimizi bu süreçte doğru şekilde yönlendirmektir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda velilerimize detaylı geri bildirimlerde bulunuyor, çocuklarının gelişim süreçlerini destekleyebilecek öneriler sunuyoruz' diye konuştu.

Akdeniz Belediyesi tarafından yürütülen Metropolitan Okul Olgunluk Testi uygulamalarının ilçe genelindeki Kültür ve Sanat Evlerinde planlı şekilde sürdürüldüğü bildirildi. Hizmetten yararlanmak isteyen ebeveynlerin Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne başvurabilecekleri veya 0522 768 88 88 numaralı Çağrı Merkezi WhatsApp hattına bilgilerini bırakarak çocukları için ücretsiz okul olgunluk testi yaptırabilecekleri belirtildi.