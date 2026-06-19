Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk servisleri ve çocuk polikliniklerinde gerçekleştirilen renklendirme çalışmalarıyla minik hastalar için daha sıcak ve samimi bir ortam oluşturuldu.

Hastane yönetimince yürütülen çalışma kapsamında çocuk servisleri, poliklinikler, bekleme alanları ve koridorlar renkli figürler, doğa temaları ve hayvan desenleriyle süslendi. Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Toroslar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün katkılarıyla hayata geçirilen uygulamanın, çocukların hastane ortamına uyumunu kolaylaştırması ve tedavi süreçlerine olumlu katkı sunması hedefleniyor.

Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı, çocukların sağlık hizmeti alırken kendilerini güvende ve mutlu hissetmelerinin önemli olduğunu belirterek, yapılan düzenlemelerle hastane ortamını daha sıcak ve güven verici hale getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. Ballı, çocukların yüzündeki tebessümün ve ailelerin memnuniyetinin çalışmaların değerini ortaya koyduğunu kaydetti.