Mersin’in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına 2 uçak, 3 helikopter ve 55 kara aracı ile müdahale edilirken, tedbir amaçlı 3 mahallenin boşaltıldığı bildirildi.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesi Çadırlı Kocapınar mevkiinde çıkan orman yangınına ilk müdahale saat 02.00’de yapıldı. Yangının kontrol altına alınması için bölgede 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 55 kara aracı ve 250 görevli personelle yoğun şekilde çalışmalar sürdürülüyor.

Alevlerin yerleşim alanlarına sıçrama riskine karşı Bahçederesi, Çadırlı, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Yangının en kısa sürede tamamen kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir" denildi.