Mersin'de ay ve yıldızın aynı karede buluştuğu anlar Türk bayrağını anımsatan görüntüler oluşturdu.

Mersin'de gökyüzünde oluşan görüntü dikkat çekti. Ay ile parlayan bir yıldızın yan yana görünmesi, Türk bayrağındaki ay-yıldızı andırdı. Gökyüzünde beliren hilal ve parlak yıldızın yan yana oluşturduğu görsel güzellik Mersin'in Erdemli ilçesinden kızılımsı bir görüntü ile izlenmesi keyif veren görüntüler ortaya çıkardı. Saat 22.30'a kadar izlenen ay ve yıldız Torosların arkasında kayboldu.