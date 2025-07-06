Mersin’de yıl boyunca eğitim alan çocuklar ve gençler, düzenlenen yıl sonu gösterisinde sahne aldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, minik dansçılar sergiledikleri performanslarla izleyenlerden tam not aldı.

Zumba, klasik bale ve jazz dansı gösterilerinin sahnelendiği programda, küçükler ve gençler kategorisindeki dansçılar, aylar süren hazırlıkların ardından sahneye çıkarak yeteneklerini sergiledi. Enerjileri ve özgüvenleriyle dikkat çeken çocuklar, ailelerine gurur dolu anlar yaşattı.

Etkinlik sonunda açıklamalarda bulunan Türkiye Dans Federasyonu Dans Antrenörü ve Dans Hakemi İlknur Canberk, "Bir eğitim-öğretim yılını daha geride bırakırken, velilerimizin bizlere duyduğu güven, sabır ve anlayış bu süreci daha da güzelleştirdi. Hazırlık sürecinde velilerimizin sergilediği iş birliği, çocuklarımızın sahnede özgüvenle yer almasına büyük katkı sağladı. Güler yüzünüz ve sevginiz bizlere güç verdi. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Dansın Türkiye genelinde hızla yayıldığını vurgulayan Canberk, "Dans; müzik, drama, spor ve eğlenceyi bir bütün olarak kapsıyor. Mersin’de dansa olan ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle küçük yaş grupları ve gençler dansa büyük ilgi gösteriyor. Dansı her yaş ve meslek grubundan insanlara sevdirmeye çalışıyoruz. Umuyorum ki dans eğitimi okullarda daha da yaygınlaşır. Türk toplumunun halk oyunlarındaki başarısını, dans sporlarında da gösterecek yetenekte olduğuna inanıyoruz. Son yıllarda uluslararası arenada kazanılan madalyalar da bunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Gösteri sonunda sahneye çıkan minik dansçılara katılım belgeleri takdim edilirken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu. Aileler, çocuklarının sahne performanslarını gururla izledi.