Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi’nde yaşayan yaşlı çınarlar; 30 hobi bahçesinde, bitkilerle adeta hem terapi alıyor hem de keyif dolu anlar yaşıyor. Toprağı sevip, yetiştirdiklerini sevdikleriyle paylaşmanın mutluluğunu yaşayan huzurevi sakinleri, hayatı sıkı sıkıya tutmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı çatısı altında 2002 yılından bu yana hizmet veren Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi, yaşlı bireylerin sadece bakıma değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik olarak da desteklendiği sıcak bir yuva olmayı sürdürüyor. Burada, ulu çınarlar hem hayatın neşesine ortak oluyor hem de kendi yaşamlarına anlam katıyorlar. Huzurevi Müdürü Mehmet Akbaş, "Hobi bahçelerimiz tamamen yaşlılarımıza tahsis edilmiştir. Yaklaşık 30 hobi bahçemiz var. Yaşlılarımız burada hem terapi yapıyor hem de keyifli vakit geçiriyor. Gübreleme, fide dikimi ve sulama gibi süreçlerde destek oluyoruz ama tüm emek onların. Onlar için burası, hayatla bağlarını güçlendiren bir alan" ifadelerini kullandı. Huzurevi sakinlerinden 69 yaşındaki Ali Bozkurt, bahçesinde, domates, biber ve salatalık yetiştirdiğini söyleyerek, günün büyük bir bölümünü bahçede geçirmenin kendisine huzur verdiğini vurguladı. Ankara’dan Kayseri’ye geldikten sonra huzurevinin bahçesine tutunduğunu belirten 65 yaşındaki Ahmet Keşlioğlu ise; "Buraya geleli 3 ay oldu, Ankara’dan Kayseri’ye geldim. Müdürümüzden Allah razı olsun. Bahçeyi ve temizliği çok seviyorum. Kendi kendime bahçemle uğraşıyorum, toprağı çok seviyorum, o kadar soğan yetiştirdim bir tane yemedim, hepsini dağıttım. Kelek, çilek, soğan, ektim. İstediğimiz ne varsa oluyor. Size de çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Huzurevi sakini Hasan Alıcı isimli yaşlı vatandaş da serasında fideleri bizzat kendisi yetiştirdiğini kaydederek, "Allah devletimize, milletimize çok versin. Büyükşehir Belediye Başkanıma çok teşekkür ederim. Serada fideleri kendim yetiştiriyorum. Acı-tatlı biber, marul, salatalık gibi bitkilerin hepsini yetiştiriyorum" ifadelerini kullandı. Hobi bahçesinin kendisine çok iyi geldiğini söyleyen Alıcı, "Burada rahatlıyoruz, ektiklerimi milletin yemesinden neşe alıyorum, çok güzel duygular hissediyorum" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu bu eşsiz imkânla, Hacı-Rukiye Gazioğlu Huzurevi sakinleri hem üretmenin hem paylaşmanın sevincini yaşıyor, hem de hayatı umutla ve heyecanla kucaklamaya devam ediyor.