PDO) statüsünde tescillendi.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası adına 4 Nisan 2024 tarihinde PDO-TR-03226 başvuru numarasıyla yapılan tescil başvurusu, 25 Temmuz 2025 tarihli ve L 2025/1517 sayılı AB Resmî Gazetesi’nde yayımlanarak resmiyet kazandı. Böylece Mut zeytinyağı, Avrupa Birliği güvencesine kavuştu.

Mut Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Sezer, tescilin önemine değinerek şunları söyledi: "Mut ilçemiz, bin 300 yıllık anıt zeytin ağacıyla ve zeytin fidanı varlığıyla bölgede birinci, Türkiye’de ise ikinci konumdadır. Yaklaşık 20 milyon zeytin fidanımız bulunuyor. Bu bahçelerde hiçbir ilaç kullanılmadığı için asit oranı çok düşük, polifenol oranı ise oldukça yüksektir. Müstahsillerimizin bilinçli toplama ve hasadıyla ürünlerimiz 30 ileri teknoloji fabrikada sıkılıp hiç bekletilmeden paketlenmektedir. Bu nedenle zeytinyağımız adeta bir meyve suyu niteliğindedir. 4 Nisan 2024’te Avrupa Birliği tescili için başvurduğumuz bu süreç, beklediğimizden çok daha hızlı tamamlanarak bugün sonuçlandı."

Sezer, bu yıl yaklaşık 300 bin dekar araziden 150 bin ton zeytin ve 20 bin ton zeytinyağı üretildiğini, gelecek yıl rekoltenin iki katına çıkmasının beklendiğini söyledi. Sezer, "Mut Zeytinyağımız, AB Komisyonu tarafından tescillenen Mersin bölgesindeki ilk, Türkiye’deki 5. zeytinyağı olma özelliğini taşıyor. Tüm üreticilerimize, zeytin emekçilerimize ve fabrikalarımıza hayırlı olsun. Sağlık zeytinden, zeytin Mut’tan" dedi.