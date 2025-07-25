Tarsus Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü temizlik ve bakım çalışmalarına kırsalda da hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda belediye ekipleri, Yeşiltepe Mahallesi’nde çim biçme, yıkama ve genel temizlik işlemlerini titizlikle gerçekleştirdi.

Kırsaldan merkeze eşit hizmet anlayışıyla hareket eden belediye, mahalle halkına daha sağlıklı ve düzenli yaşam alanları sunmayı hedefliyor. Çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulunan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, "Merkez ya da kırsal fark etmeksizin her mahallemize aynı özenle hizmet götürüyoruz. Temiz, yeşil ve yaşanabilir bir Tarsus için ekiplerimiz sahada, bizler de her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.