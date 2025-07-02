Çin’in Xining kentinden gelen heyet, Mersin Organize Sanayi Bölgesi’ni (OSB) ziyaret etti. Tanıtım filmini izleyen heyet üyeleri, bölgenin gelişmişliğinden ve yatırımlardan etkilendiklerini ifade etti.

Xining Belediye Başkan Yardımcısı Wang Gang ve beraberindeki heyet, Mersin OSB’de Başkan Sabri Tekli, yönetim kurulu üyeleri ve Bölge Müdürü Halil Yılmaz tarafından ağırlandı. Ziyarette iki ülke arasındaki yatırım fırsatları ve yapılabilecek iş birlikleri ele alındı.

Mersin OSB’nin stratejik önemine değinen Başkan Sabri Tekli, "Ülkemizin dört bir yanından yatırım alan bir bölgeyiz. Yatırım alanlarımız sürekli genişliyor, bu da kent ekonomisine ciddi katkılar sağlıyor. Mersin, sanayi, turizm, tarım ve lojistik alanlarında öncü bir şehir. Mersin Limanı, kentimizin ticaret hacminin artmasındaki en büyük etken. Bölgemizde yaklaşık 300 fabrikada 30 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Ancak bölgemizde henüz faaliyet gösteren Çinli bir firma yok. Bu vesileyle Çinli yatırımcıları bölgemize davet ediyoruz" dedi.

Türkiye’nin üretim odaklı bir politika izlediğini vurgulayan Tekli, "Yerli veya yabancı tüm yatırımcılar devletimiz tarafından destekleniyor" diye konuştu.

Xining Belediye Başkan Yardımcısı Wang Gang ise "Tanıtım filminizde bölgenizin ve yatırımların ne kadar gelişmiş olduğunu gördük ve etkilendik. Mersin ile kardeş şehir protokolü imzaladık. Mesafeler uzak olsa da yakın ilişkiler kurmak istiyoruz. 2.5 milyon nüfusumuz ve 2 bin 200 yıllık bir geçmişimiz var. Ulusal seviyede bir endüstri bölgemiz bulunuyor ve yıllık 20 milyar dolarlık ürün çıktısı sağlıyoruz. Mersin ile birbirimizi tamamlayabileceğimiz birçok alan olduğunu görüyoruz. Girişimcileri bir araya getirecek bir etkinliği en kısa sürede düzenlemek istiyoruz. Sizleri Çin’e davet ediyoruz. Dostluğumuzun uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Heyet, ziyaretin ardından Mersin Model Fabrika’da da incelemelerde bulundu.