Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde bir zücaciye mağazasının açılışında ucuz ürün almak isteyen vatandaşlar izdihama yol açtı. Açılışa özel kampanya nedeniyle mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu.

Sabahın erken saatlerinde mağaza önüne gelen çok sayıda vatandaş, indirimli ürünlerden faydalanmak için mağazanın kapılarının açılmasıyla birlikte içeriye akın etti. Mağaza yönetiminin yeterli güvenlik önlemini almaması ve organizasyondaki eksiklikler nedeniyle büyük kargaşa yaşandı. İçerideki yoğunluk ve kargaşa nedeniyle zaman zaman arbede yaşanırken, izdihamda ezilme tehlikesi atlatan yaşlı bir kadın fenalık geçirdi.

Çevredekilerin yardımıyla mağaza dışına çıkarılan kadının yüzüne su döküldü, bir sandalyeye oturtularak kendine gelmesi sağlandı. İzdihamın ardından mağazada bir süre yoğunluk devam etti.