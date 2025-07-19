Mersin Büyükşehir Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ardından öğrencilerin doğru tercih yapabilmesi için ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı 21 LGS Kurs Merkezinde görevli rehber öğretmenler, 24 Temmuz Perşembe gününe kadar öğrenci ve velilere destek sağlayacak.

Mersin’de yaşayan öğrencilerin eğitime erişimini desteklemek amacıyla yıl boyunca ücretsiz kurs hizmeti sunan Mersin Büyükşehir Belediyesi, sınav sonrası tercih döneminde de öğrencileri yalnız bırakmıyor. Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman rehber öğretmenler, hafta içi her gün 08.00 - 17.00 saatleri arasında öğrenci ve velilere tercih danışmanlığı hizmeti veriyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecine giren ortaokul öğrencileri, gelecekte okuyacakları liseyi belirleyecek bu kritik aşamada, Büyükşehir Belediyesinin rehberlik hizmetinden faydalanabiliyor. Öğrenciler, okulların yüzdelik dilimleri, başarı sıralamaları ve tercih öncelikleri hakkında detaylı bilgi alabiliyor.

"Sınav sürecinde yanında olduğumuz öğrencilerimizin, tercih zamanı da yanlarındayız"

İl genelindeki 21 LGS Kurs Merkezinde, tercih yapacak olan öğrencileri beklediklerini söyleyen Halkkent Kurs Merkezi Rehber Öğretmeni Jiyan Akbalık, "Velilerimiz ve öğrencilerimize, doğru tercihin nasıl yapıldığını merkezlerimizde gösteriyoruz. Okulların yüzdelik dilimleri ve başarı durumları hakkında da merkezlerimizden bilgi alabilirler. Sınav sürecinde yanında olduğumuz öğrencilerimizin, tercih zamanı da yanlarındayız" sözlerine yer verdi.

"Kurs merkezinden, yıl boyu güzel bir eğitim aldım"

Büyükşehir Belediyesinin kurs merkezlerindeki eğitimin çok kaliteli olduğunu kaydeden öğrencilerden Mustafa Işıktaş, "Yıl boyu güzel bir eğitim aldım. Psikolojik sıkıntılarım olduğu zaman da hocalarım bana moral veriyordu. Ben sınava çok çalışmadım, ama sınavım iyi geçti. Kurs merkezinde konuları çok iyi anlatıyorlar. Hedefim tıp okumak, doktor olmak istiyorum" diye konuştu.