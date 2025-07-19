Mersin Büyükşehir Belediyesi, sanayi kompleksi gibi çalışan kendi atölyelerinde araç filosunun bakım ve onarımını dışa bağımlı kalmadan gerçekleştirerek milyonlarca lira tasarruf sağlıyor; bu sayede hem kamu kaynaklarını koruyor hem de Mersinlilere kesintisiz, güvenli ve kaliteli hizmet sunuyor.

Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar, belediyenin merkez ve MEŞOT yerleşkesindeki modern atölyelerde 7/24 esasına göre sürdürülüyor. Akaryakıt istasyonundan rot balans atölyesine, lastikhaneden oto döşeme birimine kadar birçok teknik bölüm barındıran bu yerleşkeler, adeta sanayi kompleksi gibi hizmet veriyor. Birimde görevli teknik ekip, otobüslerden iş makinelerine kadar tüm araçların periyodik bakım, onarım, arıza tespiti ve genel kontrollerini gerçekleştiriyor. Gelişmiş takip sistemleriyle araçların akaryakıt tüketimi ve yedek parça kullanımı gibi veriler anlık izleniyor. Bu sayede hem planlama daha sağlıklı yapılıyor hem de israfın önüne geçiliyor.

Belediye bünyesinde son bir yıl içinde toplam 23 bin 531 işlem yapıldı. Bu işlemlerden 14 bin 151’i merkez yerleşkede, 9 bin 380’i ise MEŞOT yerleşkesinde gerçekleştirildi. Ayrıca ekonomik ömrünü tamamlayan otobüsler, bu atölyelerde yeniden işlenerek sosyal hizmetlerde kullanılmak üzere mobil araçlara dönüştürülüyor. Bu kapsamda 2 mobil kulis, 2 mobil kuaför, 2 mobil yaşam aracı ve 1 mobil WC üretildi.

"Atölye ve yetkin personelimiz sayesinde, kamu kaynaklarını daha etkin kullanıyoruz"

Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Murat Eren, Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren tüm motorlu araçların akaryakıt, trafik, bakım ve onarım işlemlerini yapmakla yükümlü olduklarını belirterek, "Araçlarımızı sahada daha etkin kullanabilmek adına tüm periyodik bakımlarını, yağ değişimlerini, arızalarını, genel kontrollerini atölyelerimizde kendi yetkin personelimiz ile yapmaktayız. Böylece kamu kaynaklarını daha etkin, verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanıyoruz. Ayrıca atölyelerimizde; kullanılmayan otobüsleri mobil kulis, mobil kuaför aracı ve mobil yaşam otobüslerine dönüştürme çalışmalarını da yürütmekteyiz" ifadelerini kullandı.