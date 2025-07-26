Mersin’in Akdeniz ilçesinde, parklar, yeşil alanlar ve hazine arazilerindeki işgal ve kaçak yapılara yönelik mücadele sürüyor. Akdeniz Belediyesi, halkın ortak kullanımına açık yaşam alanlarını korumak amacıyla sahadaki denetim ve yıkım çalışmalarına hız verdi.

Belediye ekipleri, Karaduvar Mahallesi’ndeki Sardalye Parkı içinde izinsiz olarak inşa edilen yapıyı yasal sürecin tamamlanmasının ardından tahliye ederek yıktı. Aynı şekilde, Çilek Mahallesi’nde yeşil alan üzerine yapılan kaçak yapı da kaldırıldı.

"Halkın alanlarını işgallere kapatacağız"

Konuya ilişkin açıklama yapan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, yeşil alanların kamu malı olduğuna dikkat çekerek, "Parklar, yeşil alanlar ve hazine arazilerinde hiçbir kaçak yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Hukuki işlemler tamamlandıkça işgalleri tahliye ediyor ve yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz. Bu alanlar halkımızındır, işgallere son vererek yeniden vatandaşlarımızın kullanımına sunuyoruz" dedi.

Kuva-i Milliye Parkı’nda tahliye süreci başladı

Tahliye ve yıkım çalışmaları, sadece mahalle parklarıyla sınırlı kalmadı. İlçenin en yoğun bölgelerinden Kuva-i Milliye Caddesi üzerindeki Kuva-i Milliye Parkı’nda da işgal edilen alanlar mercek altına alındı. Park içerisinde bulunan 3 lostra ve 2 büfe için yürütmeyi durdurma kararı alındığı, belediyenin hukuki süreci takip ederek işlemlerine devam ettiği bildirildi.

Metruk yapılarla mücadele sürüyor

Belediye, yeşil alanlardaki işgallerin yanı sıra, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan metruk yapılarla da etkin şekilde mücadele ediyor. Tespit edilen kullanılamaz durumdaki yapıların, belirlenen plan çerçevesinde tahliyesi ve yıkımı aralıksız sürdürülüyor.