Mersin’in Silifke ilçesi sınırlarında sabaha karşı çıkan orman yangınına gün doğumuyla havadan da müdahale başladı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçederesi ve Çadırlı Mahalleleri arasında yer alan ormanlık alanda sabaha karşı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Merkez, bölgeye jandarma ve Silifke Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı ekipleri sevk etti. Arazöz ve orman işçilerinden oluşan ekipler karanlıkta bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. Rüzgarın etkisi ile Taşucu Mahallesi’ne kadar dumanların kapladığı yangına gün doğumuyla havadan da destek geldi. Yangın söndürme helikopterleri alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

Jandarma ekiplerinin uyarısıyla Arazözlü orman işçilerinin sabaha karşı erken müdahalesiyle Çadırlı Mahallesi’ndeki bazı evlerin yangından zarar görmeden kurtarıldığı öğrenildi.

Bölgede yangını kontrol altına almak için çalışmaların havadan ve karadan yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.