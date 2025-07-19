Mersin’in Erdemli ilçesinde belediye ekipleri, kullanılmayan ve atıl durumdaki malzemeleri dönüştürerek park ve bahçelere estetik bir görünüm kazandırıyor.

Erdemli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kullanılmayan malzemeleri değerlendirerek birbirinden özgün eserler ortaya çıkarıyor. Okaliptus ve kavak ağaçları birleştirilerek yeni objeler oluşturulurken eski tabelalar sanatsal dokunuşlarla figürlere dönüşüyor. Kullanılmayan salıncaklar ve elektrikli tekerlekler faytonlara dönüşüyor. Ortaya çıkan bu eserler, kentin dört bir yanındaki park ve bahçelerde sergileniyor. Böylece hem çevre bilinci artırılıyor hem de kente estetik bir değer katılıyor.

Geri dönüşüm odaklı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Kullanılmayan ürünleri geri dönüşümde kullanarak park ve bahçelerimizi güzelleştiriyoruz. Hem çevreci bir uygulama hem de Erdemlimizin kent estetiği açısından ekiplerimizle çalışıyoruz" diye konuştu.