Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, artan kuraklık tehdidine dikkat çekerek iklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiğini vurgulayarak, su kaynaklarının hızla tükendiğine işaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, iklim krizinin etkilerine ve artan kuraklık tehdidine dikkat çekerek, vatandaşlara su tasarrufu konusunda duyarlılık çağrısı yaptı. Başkan Seçer, suyun sürdürülebilir ve adil kullanımı için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

"Ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıyayız"

Temel ihtiyaçlar haricinde kullanılan su tüketiminin artık somut bir tehdit olduğunu ifade eden Başkan Seçer, "Ciddi bir kuraklık tehdidiyle karşı karşıyayız. İklim krizi tırmanıyor, yağışlar azalıyor, su kaynaklarımız tükeniyor. Bu durum hepimizi doğrudan etkiliyor" dedi.

Vatandaşlara suyu sadece temel ihtiyaçlar için kullanmaları çağrısında bulunan Seçer, israfın önlenmesinin önemine değinerek, "İçme suyunu yalnızca temel ihtiyaçlar için kullanalım, israf etmeyelim. Bahçe sulamayalım, araç yıkamayalım, havuz doldurmayalım, musluklarımızı kontrol edelim" diye konuştu.

"Su hayattır. Hayatımıza sahip çıkalım"

Seçer, suyun adil ve sürdürülebilir kullanımı için kaçak su tüketiminin önlenmesinin şart olduğunu belirterek, "Kaçak su kullanımı gördüğümüzde sessiz kalmayalım. Eğer etrafınızda kaçak su kullanımı olduğunu düşünüyorsanız, ‘Alo 185’ üzerinden bize bildirin. Suyumuzu birlikte korumalıyız. Unutmayalım ki su değerlidir, hayattır. Hayatımıza hep birlikte sahip çıkalım" ifadelerini kullandı.