KILAVUZ: "BEDELLİ AF KARARI BEKLENTİLER ARASINDADIR"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptı.
TBMM Genel Kurulunda konuşma yapan MHP'li Olcay Kılavuz Şehitler Haftası kapsamında şehitlerimizi anarak “ Bir hilal uğruna güneşler gibi batan, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran, vatan yolunda, millet uğrunda kahramanlıkları destanlaşan, şanlı, şerefli, ay yıldızlı al bayrağımıza kanını ve canını veren vatan evlatlarımızı ve şanlı ecdadımızı Şehitler Haftası münasebetiyle rahmet ve minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum” dedi.
Ardından ehliyet affı ve bedelli affı bekleyenlerin taleplerini gündeme alan Kılavuz “Yaptıkları kural ihlalleri nedeniyle ceza puanları biriken, insan hayatına kastetmemiş vatandaşlarımıza yönelik ehliyet affı çıkartılması beklentiler arasındadır. Terör örgütü irtibatı ve iltisakı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere öğrenci affı getirilmeli, tecil yaşının 29'dan 22'ye çekilmesiyle yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşerek bedelli askerlik hakkını kaybeden gençlerimize yönelik bedelli affı çıkartılması beklentiler arasındadır” şeklinde açıklamalarda bulundu.
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