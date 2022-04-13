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ORTADOĞU COĞRAFYASINA FARKLI BAKIŞ : KAYITSIZ KİMLİKLER

Yazar İnci Yılmaz Şimşek’in son kitabı “KAYITSIZ KİMLİKLER” isimli romanı raflardaki yerini almasından çok kısa süre sonra sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

KÜLTÜR TURİZM SANAT 13.04.2022, 11:19
ORTADOĞU COĞRAFYASINA FARKLI BAKIŞ : KAYITSIZ KİMLİKLER

Yazar İnci Yılmaz Şimşek’in son kitabı “KAYITSIZ KİMLİKLER” isimli romanı raflardaki yerini almasından çok kısa süre sonra sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.

“HÜKÜMSÜZ KİMLİKLER”, “ÖLÜMÜNE AŞK”, “ÖĞRETMENLER İÇİN YARATICI YAZARLIK EL KİTABI” ve “ŞEN YUVA” kitaplarının yazarı olan eğitimci-yazar İnci Yılmaz Şimşek’in “KAYITSIZ KİMLİKLER” isimli romanı geçtiğimiz yılın aralık ayında raflardaki yerini aldı.

Kıklareli'deki Lüleburgaz Lisesi’nde görev yapan eğitimci-yazar İnci Yılmaz Şimşek’in yayınladığı Suriye iç savaşı ve mültecileri konu alan “KAYITSIZ KİMLİKLER” isimli yeni romanı ilgi odağı oldu. Savaşta kadın ve çocukların yaşadıklarını konu alan KAYITSIZ KİMLİKLER romanı gündemde yer alan Rusya ve Ukrayna savaşı nedeni ile merak uyandırdı. Savaş teması üzerinden her farklı dillerden, dinlerden, inanışlardan ve gelen insanların savaşta yaşadıklarını konu alan Kayıtsız Kimlikler romanı okuyuculardan tam not aldı. Eğitimci yazar İnci Yılmaz Şimşek, okuyucularından kendisine gelen yorumlardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ankara merkezli Gülnar Yayınları’ndan çıkan “Kayıtsız Kimlikler” isimli mülteci romanı çıktığı ilk günden itibaren sosyal medyada büyük ilgi gördü. Gelen mesajlara çoğu kez dönemediğini ifade eden Şimşek, bu denli bir ilgiyi beklemediğini söyleyerek yazdıklarını yayınlamaya devam edeceğini söyledi.

İçinde birbirinden farklı mülteci öykülerinin yer aldığı, savaşta göz ardı edilen kadın ve çocukların acılarının anlatıldığı “KAYITSIZ KİMLİKLER” romanı için iki yıldır mülteciler, Suriye, Suriye iç savaşı ve Arap Baharı diye nitelenen Ortadoğu’da yaşanan devrim ile ilgili araştırma yaptığını ifade eden Şimşek'in KAYITSIZ KİMLİKLER kitabında; Amerika’da yaşayan Suriye asıllı bir gazetecinin çalıştığı gazetede haber yapmak üzere görevlendirilip Suriye’ye dönmesi ve kaçak yollarla Suriye'den Amerika’ya gitmesini konu alıyor. Roman Suriye iç savaşı gerçeğini Suriye’de yaşayan her kesim insanın gözünden çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor. Özellikle savaşta göz ardı edilen, tarih kitaplarında yer bulamayan kesim ola; kadın ve çocuk temaları üzerinde duran KAYITSIZ KİMLİKLER romanının editörlüğünü ise Türkiye’nin önde gelen editörlerinden Can Akkiriş üstlendi. Yazar, editör, yazar koşu ve yaratıcı yazarlık eğitmeni Can Akkiriş kitapla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“İnsanların yaşadıkları çağın tanıkları olduğu söylenir. Ancak gözleri görmeyen, kulakları duymayan, akılları almayan tanıkların anlatabileceği hiçbir şey yoktur. Globalleşme ile birlikte insanların yüreklerinin sökülüp alındığı, vicdanlarının körleştirildiği bir dönem yaşıyoruz. İnsanlığın daha önce hiç bu kadar ayakaltına alınmadığı, yaşam hakkının böylesine değersizleştirilmediği bir dünyaya uyum sağlamaya çalışıyoruz hepimiz. Duygularımızı, değerlerimizi ve ilkelerimizi kaybediyoruz.

İşin en kötü yanı, dünyayı kana bulayanların aslında ne kadar aşağılık olduğunu bal gibi bildiğimiz halde onlara halâ, ‘büyük,’ diyoruz; ‘büyük güçler…’  İnci YILMAZ ŞİMŞEK, yeni romanı ‘KAYITSIZ KİMLİKLER’de bu ikiyüzlülüğün yaşandığı Ortadoğu coğrafyasından küçücük bir kesiti anlatıyor. Yazılanların kurgunun da ötesinde acı gerçeklerden oluştuğunu özellikle söylemeliyim.”

Basılı de dijital dergilerde öykü çalışmalarını sürdüren, sosyal medyada kısa sürede kendi okur kitlesini oluşturan Şimşek, okuyuculardan aldığı olumlu dönütler sayesinde yazmaya devam ettiğini belirterek, iki öykü kitabı ve polisiye bir roman taslağının yanında SMA hastalığına dikkat çekmek için yeni bir romana başladığını aktardı. Kitabını yazarken Lüleburgaz’da görev yapan meslektaşı Zeynep Adakan’ın SMA teşhisi konan bebeği İdil Ayşe’den ilham aldığını belirtti.

Okuyuculardan aldığı dönütlerin kendisini motive ettiğini söyleyen İnci Yılmaz Şimşek, okurların kitaplarını bir çırpıda okuduğunu ve sonraki kitabın ne zaman çıkacağını sormaya başladıklarını ifade etti. Şimşek gündemdeki Rusya ve Ukrayna savaşına değinerek; “Yeryüzündeki tüm topraklar dahi bir damla insan kanına değmez. Yeryüzünde hiçbir toprak parçası insan kanından daha kutsal değildir. Dünya için, insanlık için, sevgi için, iyilik için savaşın, bir parça toprak için değil. Yeryüzü için savaşmaya değmez; insanlık için, insanlığımızı kaybetmemek için, tek bir damla kan dökmeden savaşmak gerekir.

Savaşı sessizce izleyen devletler, size sesleniyorum! Bir gün o ateş sizin de evlerinizi yakacak. Ortadoğu'da sessiz kaldınız, toprakları işgal edilirken masum insanların. Savaşın rengi, dini, dili, milleti olmaz. Savaşın haklısı, haksızı olmaz. Herkes kazanmak ister ama savaşın kazananı da olmaz. İnsanların öldüğü hiçbir savaşın haklı bir gerekçesi olamaz. KAYITSIZ KİMLİKLER romanımda da değindim;

‘Tarih kitapları yazmaz ama savaşta en çok kadın ve çocuklar ölür.’

Hem fiziken hem ruhen. Hiçbir annenin evladı sizin politik egonuza kurban edilemez.”

İnci Yılmaz Şimşek 2021’in Ocak ayında, kâğıt toplama işçisi olan bir çocuk işçinin hayat mücadelesinin yer aldığı “Hükümsüz Kimlikler” adlı öykü kitabını, ardından Mart ayında kadına yönelik şiddet, istismar ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek için kaleme aldığı “Ölümüne Aşk” adlı romanını okurların beğenisine sunan Şimşek, Haziran ayında öğrencilerini geliştirmek isteyen meslektaşlarına yönelik “Öğretmenler için Yaratıcı Yazarlık El Kitabı” adlı kitabını ve son olarak Eylül ayında da gerçek hayatlardan esinlenen hikayelerin yer aldığı “Şen Yuva” adlı öykü kitabını yayınladı. Şimşek’in kitapları çıktığı ilk günlerden itibaren yerel ve ulusal basında büyük ilgi gördü. Hakkında yazılan övgü dolu haberlerden sonra yurtdışında yaşayan gurbetçiler tarafından da okunmaya başlandı.

İnci Yılmaz Şimşek kimdir?

1983 yılında Siirt’te doğdu. Çukurova Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği ve Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde lisans eğitimi aldı. 2014 yılından beri Urbana, Champaing’de bulunan Illinois Üniversitesi’nin düzenlediği seminerlere katılmakta. Mülteci çocukların eğitimi, mülteci kadınların sorunları, toplumda kadının yeri, kadın ve siyaset, teknolojinin eğitime entegre olması, sanat eğitiminin önemi gibi konularda sunum yaptı. Bu yıl sunum konusu olarak okur yazarlıkta dijitalleşme hakkında dünyanın farklı yerlerinden bir araya gelen, yaklaşık 40 eğitimciye etkileşimli sunum yaptı.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Uzaktan Öğretim alanında yüksek lisansını tamamladı. Yaratıcı yazarlık üzerine çevrimiçi eğitimlere katıldı. 2019 yılından beri öğrencilerine yaratıcı yazarlık eğitimi vermekte, çeşitli basılı ve dijital dergilerde süreli öyküler yazmakta, kadın yazar adaylarına yardım amaçlı yazar koçluğu yapmaktadır. Evli ve iki çocuk annesidir.

Mart 2022- “Bir Kedi ve Bir Adam” öyküsü Kaygusuz Abdal 12. Öykü ve Şiir Yarışması’nda Alanya Kale Ödülü’ne layık görülmüştür.

Edebî Eserleri:

  1. Hükümsüz Kimlikler, (Öykü) Ocak 2021, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık
  2. Ölümüne Aşk, (Roman) Mart 2021, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık
  3. Öğretmenler İçin Yaratıcı Yazarlık El Kitabı, (Etkinlik) Haziran 2021, Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık
  4. Şen Yuva, (Öykü) Eylül 2021, Gülnar Yayınları
  5. Bizim için Toplum, Eylül 2021, Sarmaşık Yayınları (24 yazardan 24 öykü, kolektif kitapta lösemi temalı 1 öykü ile yer aldı.)
  6. Kayıtsız Kimlikler, (Roman) Aralık 2021, Gülnar Yayınları
  7. Unregistered İdentities, (İngilizce-Roman) Mart 2022, KDP Amazon Publishing

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