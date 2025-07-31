Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 1-13 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak olan üniversite adaylarını Mersin’i tercih etmeye davet etti. Gençlere seslenen Başkan Seçer, Mersin’in üniversite öğrencileri için sunduğu imkanları anlatarak, Büyükşehir Belediyesinin projeleri ile Mersin’i ‘10 numara öğrenci kenti’ haline getirdiğini anlattı.

Seçer, 1 - 13 Ağustos tarihleri arasında tercih yapacak olan üniversite adaylarına yönelik mesaj yayımladı. Gençlere seslenen Başkan Seçer, Mersin’in üniversite öğrencileri için sunduğu imkanları anlatarak, tercihlerini bu şehirden yana kullanmaları çağrısında bulundu.

"Mersin’de üniversiteliler için çok şey var"

Gençlerin yüksek öğretim yaşamlarını Mersin’de Büyükşehir Belediyesinin projeleri ile daha rahat ve mutlu tamamlayacaklarını vurgulayan Seçer, "Sınav stresi ve yoğun tempoyla geçen bir yılı geride bıraktınız. Şimdi yepyeni bir yol açılıyor, hayalini kurduğunuz üniversite yılları başlıyor. Bu hayali Mersin’de gerçekleştirin. Çünkü Mersin’de üniversiteliler için çok şey var" diyerek, Mersin’in öğrenci dostu uygulamaları ve yaşam şartlarına dikkat çekti.

"Gençlerin değer gördüğü bir şehir sizleri bekliyor"

Mersin’in, doğası ve tarihiyle büyük bir zenginliğe sahip olduğunu dile getiren Seçer, Büyükşehir Belediyesinin öğrenciler için hayata geçirdiği projelerden söz etti. Seçer "Ucuz ulaşım, yurtlar ve öğrenci konukevleri, çamaşır kafe, ücretsiz ev taşıma, şehrin her yerinde yeni nesil kütüphaneler, ucuz yemek, sahilde belediyemizin kafelerinde part-time iş imkanı, festivaller, şenlikler, konserler; yılın her dönemi devam eden kültür-sanat faaliyetleri ve hepsinden öte; özgürce nefes alınan, gençlerin değer gördüğü bir şehir sizleri bekliyor" ifadelerini kullandı.

"Gençler, hayallerinizi birlikte gerçekleştirmek için sizleri Mersin’e bekliyoruz"

Çıkmış oldukları yolculukta, öğrencilerin hayallerini birlikte gerçekleştirmek üzere çağrıda bulunan Seçer, "Üniversite tercihinizi, 2 devlet ve 2 vakıf üniversitesiyle Mersin’den yana kullanın. Hadi gençler, hayallerinizi birlikte gerçekleştirmek için sizleri Mersin’e bekliyoruz" dedi.