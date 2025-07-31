Mersin’in Anamur ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda tabancayla vurularak öldürülen 20 yaşındaki Özcan Çam cinayetiyle ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. A.C.’nin (26) kullandığı araçla birlikte restoranın önüne gelen 3 kişi, Özcan Çam’ı araçlarına çağırdı. Çam’ın gitmeyi reddetmesi üzerine M.N. isimli şüpheli, restoranın bahçesinde müşteri olarak bulunanların gözü önünde Özcan Çam’a tabancayla birkaç el ateş etti. Ağır yaralanan Çam, Anamur’daki özel bir hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ’Kasten Öldürme’ suçundan şüpheliler A.C., A.T. ve O.O.N. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınarak Anamur Adliyesi’ne sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili bir şüphelinin daha arandığı bildirildi.