Mersin’de 2019 yılından bu yana gemi kaynaklı deniz kirliliğiyle mücadele kapsamında toplam 91 gemiye yaklaşık 300 milyon TL ceza uygulandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Denizcilik Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, denetimlerini havadan, karadan, denizden ve su altı dronu desteğiyle gerçekleştiriyor. Teknolojiyi etkin şekilde kullanan ekipler, ayrıca geçtiğimiz yıl devreye alınan Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS) ile 53 kilometrelik kıyı şeridini 7 gün 24 saat izleyerek denetim ağını genişletti.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 2019’dan bu yana Mersin denizini kirleten toplam 91 gemiye yaklaşık 300 milyon TL cezai işlem uyguladı. EGDS kapsamında kentin 25 ayrı noktasına yerleştirilen kameralar sayesinde denizi kirleten gemiler anlık olarak tespit ediliyor. Sistemin devreye alınmasıyla birlikte uygulanan cezaların 70 milyon TL’lik kısmı bu teknolojiyle kesildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında deniz denetim şefi olarak görev yapan Emre Üresin, "Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile bakanlık tarafından bize tanımlanan, Çeşmeli’den Tarsus Kulak mevkiine kadar olan 53 kilometrelik kıyı şeridini 7/24 izleyerek ve kayıt altına alarak denetimlerimize devam ediyoruz" dedi.

Denetimlerin hayati önem taşıdığını belirten Üresin, "Biz bu denetimleri yapmazsak, denizlerimiz kirlenmeye devam eder. Ayrıca limanımıza gelen ve açıktan geçen gemileri de sürekli izleyerek atık bırakmalarına engel oluyoruz. Denizimizi korumak için Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak aralıksız çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.