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CEYLAN ERTEM TARSUS’TA SEVENLERİNİ COŞTURDU
20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, rock müziğinin sevilen ismi Ceylan Ertem’i Tarsuslu müzikseverlerle buluşturdu.
KÜLTÜR SANAT 09.06.2022, 10:56 09.06.2022, 12:38
20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali, rock müziğinin sevilen ismi Ceylan Ertem’i Tarsuslu müzikseverlerle buluşturdu.
Ceylan Ertem, festival çerçevesinde Tarsus Baca Meydanında sahneye çıktı. Ertem, konserde kendi şarkılarının yanı sıra 7’den 70’e herkesin gönlünde taht kurmuş türkülerin rock düzenlemelerini de seslendirdi. Şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyleyen Ertem, coşku dolu görkemli bir konsere imza attı.
Konser sonunda Ceylan Ertem’e, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan tarafından plaket ve çiçek takdim edildi.
Bu yıl “Müzik Birleştirir” temasıyla gerçekleştirilen Mersin Uluslararası Müzik Festivali, 11 Haziran’da Two Turkish Tenor müzikaliyle perdelerini kapatacak.
Kaynak: İHA
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