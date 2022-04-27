DENİZ İKİ YILDIR YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki yıl önce düştüğü sulama kanalında boğulmaktan son anda kurtarılan 12 yaşındaki Deniz Tek, yaşam mücadelesi veriyor.

Kanaldan çıkarılarak hastaneye kaldırılan Deniz, yoğun bakımda kaldı. Sulama kanalında boğulma tehlikesi geçirdiğinde çok su yutan, nefesi kesilen, daha sonra hayata döndürülen küçük Deniz, 4 ay yoğun bakımda tedavi gördü. Konuşamayan, yürüyemeyen, ellerini hareket ettiremeyen Deniz, sadece konuşulanları duyunca küçük tepkiler verebiliyor.

Yatağa ve oksijen tüpüne bağımlı yaşamak zorunda kalan Deniz’in bakımına yardımcı olmak için baba Serkan Tek de işinden ayrıldı. Serkan Tek ve eşi Gülden Tek hayatlarını oğulları Deniz’in iyileşmesine adadı. Anne Gülden, bir bebek şefkatiyle 12 yaşına gelen oğluna bakmaya devam ederken, yemek yiyemeyen Deniz’i özel mamalarla besliyor. Evlatlarının günden güne gözlerinin önünde erimesinin yanında maddi sıkıntılarla da boğuşan aile yardım bekliyor.