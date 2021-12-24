ULUSAN, GENÇLİK KAMPLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Gençlik Kamplarında incelemelerde bulunarak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir'den çalışmalar hakkında bilgi aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, uzmanlar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile birlikte ilk olarak bakım onarım ve yenileme çalışmaları devam eden Akkum Gençlik Kampındaki çalışmaları yerinde inceledi. Türkiye’nin en büyük Mavi Deniz kamplarına sahip olan ve Silifke Kapızlı’da bulunan özel idare, Yıldırım Beyazıt, Maliye, Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet ve 23 Nisan Gençlik kaplarında yapılan çalışmaları da yerinde inceleyen Ulusan, yetkililerden bilgi aldı.