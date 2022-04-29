TÜRKİYE ŞAMPİYONU BASKETBOLCULAR FORUM MERSİN'DE

Çukurova Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin basketbolcuları, Türkiye Kupası ile birlikte Forum Mersin Alışveriş Merkezi’ne konuk oldu. Oyunculardan imza almak isteyen yüzlerce taraftar büyük yoğunluk oluşturdu.

Alışveriş merkezinin Sanatçılar Meydanı'ndaki etkinliğe tam kadro katılan ÇBK'da takım kaptanı Esra Ural Topuz, Türkiye Kupası'nın kazanılmasında taraftarın önemini vurgulayarak, lig play-off karşılaşmaları için de destek istedi. Topuz, "Hedefimizi gerçekleştirerek kupayı kentimize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Bu yolda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Taraftarlarımız sayesinde sahada 6 kişi olduk ve kupayı hep birlikte kazandık. Şimdi önümüzde lig kupası var. Bizim için özel bir zamanda, bayramda mücadele edeceğiz. Bizi yalnız bırakmayın ve lig kupasını da beraber kaldıralım. Gelin hep birlikte çifte bayram yaşayalım" dedi.

Konuşmanın ardından oyuncular, büyük yoğunluk oluşturan taraftarlara dağıtılan şampiyonluk fotoğraflarını, poster ve formaları imzaladı. Basketbolcular daha sonra kurulan portatif potalarda şut atarak hünerlerini sergiledi. Etkinliğin son bölümünde düzenlenen şut yarışmasında dereceye giren vatandaşlara basketbol topu ve tişört hediye edildi.

Türkiye Kupası, alışveriş merkezi yönetimi tarafından oyuncuların fotoğrafları ile süslenen Palmiye Sokağı’nda, lig şampiyonluğu kazanılana dek sergilenecek. Çukurova'nın ligi de şampiyon olarak bitirmesi halinde ikinci kupa da Türkiye Kupası'nın yanındaki yerini alacak.