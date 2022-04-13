İDMAN YURDU DA DİJİTAL PARA PLATFORMUNDA

Türkiye'de Fan Token projeleri ile piyasaya adım atan kulüplere İçel İdman Yurdu da eklendi. Kripto para piyasasında 500 milyon dolar hacmi geçen Fan tokenlar, kulüplere sağladıkları gelirin yanı sıra taraftarlarıyla takım arasında sinerjiyi artırıyor ve bir kazanç sistemi oluşturuyor.

Kısa ve uzun vadeli hedeflerini hem ekonomik hem de sportif yönden ele alan İçel İdman Yurdu, bu sinerjiden yararlanmak ve takımını geleceğe daha emin ve güvenilir adımlarla taşımak adına "İçel İdman Yurdu MİY Token" adımını attı.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 13 Nisan Çarşamba günü saat 13.00 itibarıyla MİY Token ön satışını başlattığını açıkladı. Serbest piyasada fiyatlanan taraftar token MİY Token’ın dün başlayan ön satışı, 9 TL olarak belirlendi.

KULÜBE VE TARAFTARA BİRÇOK AVANTAJ SAĞLAYACAK

Bitexen’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İçel İdman Yurdu Token (MIY) bir taraftar tokeni olarak sahiplerine çeşitli avantajlar ve eşsiz deneyimlerin yanında, kulüp kararlarında da etkin olma fırsatı sunabilmektedir. Taraftarlar sadece bir token sahibi olmaktan öteye geçerek birçok taraftarın hayalindeki etkinlikleri de gerçekleştirme imkanına sahip olarak taraftar token ekosisteminin içerisinde yaşayan bir parça olarak dahil olabilecektir. İçel İdman Yurdu (MIY) sahiplerinin yararlanabileceği faydalara aşağıda yer verilmiştir. Söz konusu faydaların tamamının İçel İdman Yurdu Token (MIY) sahiplerine, her zaman veya eş zamanlı olarak sunulması zorunlu olmayıp aşağıda sıralanan seçenekler arasından İçel İdman Yurdu Token (MIY) sahiplerinin yararlanacağı faydaları belirleme hakkı tamamen İçel İdman Yurdu'na aittir ve sağlanacak faydalar aşağıda sıralanan seçenekler arasından olmak şartıyla zaman zaman değiştirilebilir.

Bu avantajlar aşağıda yer alan liste ile sınırlı olmamak koşulu ile şu şekildedir:

Kulüp kararlarına katılma (Transferler, hazırlık kampı, maç müziği vb.) , Transferlerle ve maça çıkan oyuncularla ilgili fikirlerini aktarma (Arzu edilen transfer oyuncu, maçın yıldızı, ilk 11 tercihi vb.) , Takım ve kulüp üyeleri ile özel aktiviteler (Tanışma, yemek, fotoğraf çekimi vb.) , İmzalı kulüp ürünleri (Maç topu, forma, atkı, bayrak, poster vb.) , Maça ve kulübe özel aktiviteler (VIP bilet, stadyum turu, deplasman seyahati vb.) , Futbolcularla sahaya çıkma (Takımla antrenman, kaleciye penaltı atma, frikik yarışması vb.)

İçel İdman Yurdu, yeni ismi, yapısı ve yönetim anlayışıyla Mersin şehrini ve halkını Süper Lig'de en iyi şekilde temsil edecek bir kulüp yaratma amacıyla yola çıkmıştır. Bu amaçla ortaya çıkan yeni yapılanmanın sonucu olarak İçel İdman Yurdu, dört yıl gibi kısa bir süre içerisinde önemli başarılar elde etmiştir. 2022 yılı itibarıyla 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden İçel İdman Yurdu, Mersin halkı tarafından da büyük destek görerek daha büyük başarılar kazanması için önemli bir motivasyona sahiptir. Takım çalışmalarına devam ettikçe Mersin taraftarının sevgisiyle daha büyük başarılara imza atacak ve Mersin'in güçlü futbol geçmişini daha da ileriye taşıyacaktır. Bu sayede Mersin şehrinin temsil edilmesi yolunda öncü olacak olan İçel İdman Yurdu, Mersin'i tekrar önemli başarıların öznesi haline getirecektir.

İçel İdman Yurdu Spor Kulübü her gol attığında 133 Token, dahil olduğu lig içerisinde ilk 4 sıralamasında ligi tamamlaması halinde 20.000 Token, dahil olduğu ligin şampiyonu olması halinde 50.000 ve özel kupa turnuvalarında şampiyon olması halinde 25.000 Token piyasalardan satın alınıp yok edilecektir. İçel İdman Yurdu Spor Token mobil uygulaması içerisinde elde edilen gelirlerin %20’si ve NFT gelirlerinin %5’i ise BB İçel İdman Yurdu Spor (MIY) yakımı için piyasadan geri alım için kullanılacak ve yakılacaktır.”