FİFA KOKARTLI HAKEM TOZLU O RESMİ GÖRDÜ VE İLK KEZ TUTTUĞU TAKIMI AÇIKLADI

Eski FİFA Hakemi , önceki dönemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi , halen TFF Gözlemcisi olan Kadir Tozlu , İlk kez tuttuğu takımı açıkladı.

Mersin'in gururu spor adamlarından Eğitimci Kadir Tozlu , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesi ile İspanya RFEF Ligi takımlarından Deportivo La Coruna'nın resmi sayfasından paylaştığı Atatürk'e saygı fotoğrafı karşısında çok duygulanarak bundan sonra Deportivo'nun has taraftarıyım dedi.

Tozlu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla , '' İspanya'nın Deportivo Kulübü'nün an itibariyle internet sitesine koyduğu resim ! Ne denir ? Nasıl teşekkür edilir ? bilmiyorum ama artık Deportivo'nun has taraftarıyım '' dedi.