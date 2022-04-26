ERDEMLİLİLER İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU
Merkezi Mersin'de bulunan Erdemlililer Derneği Üyeleri Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar sofrasında buluştu.
Merkezi Mersin'de bulunan Erdemlililer Derneği Üyeleri Suphi Öner Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar sofrasında buluştu.
Ev sahipliğini Erdemlililer Derneği Başkanı Ali Gölcük'ün yaptığı iftar Programına Erdemli Kaymakamı Avni Kula , Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk , Erdemli Belediye Başkan Vekili Niyazi Yıldız , Mersin PTT İl Müdürü Kağan Uysal , Mersin İl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü M Özgür Yalçın , İl SGK Müdürü Ali Koç , İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Hasan Gül , Teknopark Genel Müdürü İhsan Gültekin , TRT Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman ve Dernek üyeleri katıldı.
Erdemlililer Derneği Başkanı Ali Gölcük , Erdemli Belediye Başkan Vekili Niyazi Yıldız , Erdemli Kaymakamı Avni Kula ve Akdeniz Kaymakamı Muhittin Pamuk'un kısa bir selamlama konuşması yaptığı iftar programı , Erdemli ve Mersin üzerine yapılan hoş sohbet ile devam etti.
Program sonunda katılımcılar birlik ve beraberlik mesajı vererek günün anısına hatıra fotografı çektirdiler.
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