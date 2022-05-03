AK PARTİLİ YILMAZ : '' MODERN SULAMA SİSTEMLERİ YAYGINLAŞTIRILDI ''

Ak Parti Mersin Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu Katip Üyesi Av. Zeynep Gül Yılmaz , Mersin’de 2022 sulama sezonunun başladığını belirterek, “ Bu sezonda 717 bin 560 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine 6 milyar TL’den fazla katkı sağlanması hedefleniyor ” dedi.

Bir açıklama yapan AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde, AK Parti hükümetlerinin, Türkiye’de tarımsal üretimin gelişmesi için 20 yıldır çiftçilere ve üreticilere milyarlarca liralık desteklerde bulunduğunun altını çizdi. Özellikle sebze ve meyvecilik ile seracılık faaliyetlerinde Türkiye’nin büyük bir bölümüne üretimle katkı sağlayan Mersin’in yaş sebze ve meyve, narenciye, bakliyat ihracatında ilk sıralarda yer aldığını kaydeden Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün Mersin’e yaptığı yatırımlarla da modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırıldığını, tarımda su tasarrufunun sağlandığını, çiftçilerin kazançlarının artırıldığını ve ülke tarımına büyük katkı sunulduğunu vurguladı.

13 BARAJ VE 8 GÖLET İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Mersin için içme ve sulama suyu bakımından hayati öneme sahip 8 baraj ve 11 gölet inşa edildiğini, 13 baraj ve 8 gölet inşaatın da devam ettiğini anımsatan Yılmaz, “ Bu kapsamda özellikle sulama yatırımlarımızı hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışıyoruz. Sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarımızın azami surette değerlendirilmesi ve en verimli şekilde kullanılması için DSİ Genel Müdürlüğümüzce ilimizde de modern projeler yürütülüyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi ile Mersin’li çiftçilerimizin gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artış sağlanıyor ” dedi.

MERSİN’DE 2022 TARIMSAL SULAMA SEZONU BAŞLADI

Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz , yaş sebze ve meyde ihracatında Türkiye şampiyonu olan Mersin’de 2022 tarımsal sulama sezonunun dün itibariyle başladığını belirtti. Yeni sezonun Mersin’li çiftçilere ve üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunan Yılmaz, şunları söyledi:

“İlimizde 2022 yılı sulama sezonunda 700 bin dekardan fazla tarım arazisi sulanacak. 717 bin 560 dekar arazide yapılacak sulu tarım ile birlikte 2022 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 6 milyar 261 milyon 503 bin TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Yeni sulama sezonunun Mersin’li çiftçilerimize ve üreticilerimize hayırlı olmasını diliyor, bol ve bereketli bir sulama sezonu geçirmelerini temenni ediyorum.”